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12.05.2021 20:27
Рубрика: Экономика

В глубоком аккаунте

Более половины номеров, продающихся в салонах связи, используются повторно
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Более 60% номеров, продающихся в салонах сотовой связи, используются повторно, рассказали "РГ" в компании Yota. Эти цифры сравнимы с данными американских ученых Принстонского университета, которые пришли к выводу, что 66% номеров в США, которые продаются в салонах сотовой связи, не являются новыми. Он был сделан на основе анализа учетных записей в социальных сетях, когда пользователь, который только что приобрел номер, не мог привязать его к собственному аккаунту в связи с тем, что номер уже используется в соцсети другим человеком.
К новому номеру, купленному в салоне связи, могут быть привязаны различные аккаунты его предыдущего владельца. Фото: BrianaJackson/Istock К новому номеру, купленному в салоне связи, могут быть привязаны различные аккаунты его предыдущего владельца. Фото: BrianaJackson/Istock
К новому номеру, купленному в салоне связи, могут быть привязаны различные аккаунты его предыдущего владельца. Фото: BrianaJackson/Istock

В МТС точные цифры не назвали, но заверили, что в России они намного ниже, чем в США, где срок одностороннего расторжения договора составляет около двух месяцев. В России он составляет 5-6 месяцев. "Если человек не пользуется номером больше полугода, то договор автоматически расторгается, и через какое-то время номер может поступить в повторную продажу. Эти условия прописаны в договоре и проговариваются с абонентом заранее. Повторная продажа номеров связана с тем, что номерных емкостей в России ограниченное количество и их бы попросту на всех не хватило. В повторную продажу номера поступают где-то через месяц-два после расторжения договора", - добавил представитель МТС Алексей Меркутов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Чем опасны старые телефоны

"Билайн", "Мегафон" и Tele2 не предоставили свои комментарии.

Специалисты по компьютерной безопасности уверены, что повторное использование номеров является большой проблемой с точки зрения защиты персональных данных. "Один и тот же номер может использоваться в банковских аккаунтах, социальных сетях, ретейле, мединских организациях, автомобильных салонах, салонах красоты и т.д. Если бывший владелец номера не позаботится о том, чтобы отвязать его от учетных записей, у нового пользователя номера могут возникнуть проблемы с регистрацией в сервисах, пользователем которых был бывший владелец", - говорит Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций и управления доступом Solar inRights компании "Ростелеком-Солар".

Основная опасность повторно используемых номеров в том, что огромное количество аккаунтов в интернет-сервисах связано с этими номерами, соглашается Сергей Никитин, заместитель рукводителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. "Человек получивший б/у номер, может восстановить пароли и получить доступ к соцсетям и почте, переписке в мессенджерах и так далее. Даже если у него нет злого умысла, это будет доставлять множество проблем, например ему будет показываться сообщение "простите, данный номер уже зарегистрирован в системе", также возможны звонки знакомых прошлого владельца, спам и т. д. Таким образом, в случае отказа от номера необходимо отвязать и удалить его из всех возможных сервисов, вспомнить которые непросто", - уточняет он.

Повторное использование абонентского номера, ранее зарегистрированного на другого человека, не несет существенных последствий для нового абонента, считает Василий Хохлов, старший юрист компании "Косенков и Суворов". "Если номер находится в базе коллекторов, в этом случае им нужно сообщить, что у номера изменился абонент и потребовать прекратить обработку персональных данных. В случае если звонки будут продолжаться, стоит подать жалобу в Роскомнадзор", - говорит он.

Комментарий

Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России:

- Диапазон телефонных номеров, разумеется, у операторов ограничен и вероятность, что приобретенный номер телефона уже был чьим-то, есть. Но при прекращении обслуживания старого абонента операторы "обнуляют" его историю, то есть снимают с него их подключенные услуги. У некоторых операторов какое-то время номер держится в резерве и не представляется к продаже. Однако оператор не может "отписать" телефонный номер от сторонних сервисов, на которых предыдущий абонент оставлял свой номер.

Фото: GettyImages
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В случае звонков, которые адресованы предыдущему владельцу номера, следует указать на то, что номер телефона был переоформлен на другое лицо и потребовать прекращения обработки персональных данных. За нарушение данного требования организации может грозить штраф по ст. 13.11 КоАП РФ. Также можно написать заявление в Роскомнадзор для проверки правомерности использования данной организацией персональных данных.

Если же номер привязан к чужой карте, то следует обратиться в банк, в котором обслуживается карта для выяснения ситуации и подтверждения переоформления телефонного номера на нового абонента. В случае с приставами и кредиторами предыдущего абонента ситуация схожая: будет необходимо доказать, что абонент сменен. Разумеется, это вызовет определенные неудобства и трудности, но проблема решаема. В любом случае при получении номера бывшего абонента его долги по иным обязательствам не могут перейти к новому абоненту.

Если же проблему с привязкой номера решить не удается, можно снова сменить номер телефона, в данной ситуации нет никаких ограничений.

Подготовил Владислав Куликов

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