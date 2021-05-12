Китай показал новейшую подлодку

В китайской соцсети Weibo появилось первое фото субмарины нового типа. Корабль готов к спуску на воду в городе Ухань. Предположительно, это головной образец модернизированного проекта Type-039C Yuan.

Согласно геолокации, кадр сделан с моста рядом с верфью Учан в нижнем городе. Февральские спутниковые снимки запечатлели на верфи свежие секции корпуса подлодки. Состояние окружающих верфь новостроек также говорит о том, что фотография сделана совсем недавно, пишет Naval News.

Нос построенного корабля закрыт красной материей. Это либо государственный флаг КНР, либо покрывало, прячущее от камер гидролокатор и торпедные аппараты. По габаритам новая субмарина соответствует типу "Юань", но ее корпус имеет гораздо более плавные и чистые обводы, чем предыдущие лодки серии. Несильно изменившаяся длина говорит о том, что установки вертикального пуска ракет на борту, скорее всего, отсутствуют. Зато корабль оснащен воздухонезависимой силовой установкой замкнутого цикла и, возможно, литиевыми аккумуляторными батареями. Интерес также представляет щель в верхней части корпуса - нечто подобное есть у новых шведских субмарин А-26 Blekinge.

И любопытно место, где стоит готовая к спуску на воду подлодка. Ранее китайские власти объявили, что основным местом сборки "Юаней" будет новая верфь в окрестностях Уханя. Но то предприятие выполняет иностранные заказы, представители ВМС Пакистана, Таиланда и других стран там - нередкие гости. Видимо, для спуска на воду новейшей подлодки китайский флот попытался выбрать местечко потише и подальше от посторонних глаз. Как видим, и оно не идеально.