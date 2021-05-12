Королевская тиара стала самой дорогой из проданных на аукционе Sotheby's

Бриллиантовая тиара, принадлежащая Савойской династии итальянских и испанских королей, была продана во вторник на аукционе Sotheby's за 1,6 миллиона долларов. Эта цена стала одной из самых высоких, которые предлагались за тиары в последние годы.

Реликвия была изготовлена в конце XIX века известным итальянским ювелирным домом Мюзи для семейства герцога Савойского, ставшего королем Испании Амадеем I. Украшение находилось в собственности семьи более 150 лет, а затем попало на аукцион, пишет РИА Новости.

С молотка также ушла брошь, ранее принадлежавшая маркизе Дафферин и Морин Констанс Гиннесс, ирландской светской львице. Брошь украшают два крупных сапфира. Один из них весом 55,19 карата является самым большим кашмирским сапфиром, который когда-либо выставлялся на аукционе. Брошь была продана за 3,9 миллиона долларов.

#AuctionUpdate: Just now in our Geneva saleroom the largest ever Kashmir Sapphire to be offered at auction; the “Guinness” brooch, caused a sensation when it sold for 3,529,000 CHF / $3,917,119. #SothebysLuxury pic.twitter.com/20cX3c1Dw8 — Sotheby's (@Sothebys) May 11, 2021

Торги Sotheby's состоялись во вторник в Женеве. В аукционе участвовали представители 38 стран, большинство из которых делали ставки онлайн. Общая сумма выручки составила 56 миллионов долларов.