Мадрид решил не отменять фестиваль Сан-Исидро

Жители Мадрида все-таки смогут в этом году отпраздновать Сан-Исидро - день покровителя города. Формально он приходится на 15 мая, но традиционно фестиваль, посвященный святому, длится гораздо дольше - четыре дня (с 13 по 16 мая). В прошлом году все мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса, но в этом году власти испанской столицы решили не лишать жителей праздника, он состоится, пусть и в урезанном виде.

Из множества площадок осталось всего несколько, а главное, никаких пикников не будет на лугу Сан-Исидро, где жители Мадрида отмечали этот фестиваль на протяжении нескольких веков. Взамен власти обещают организовать два десятка концертов, традиционные танцы, фудкорты, выставку фотографий, рассказывающих, как день покровителя города отмечали раньше. Как заверили в мэрии, все запланированные действия будут "на 100 процентов безопасными", а это значит, что доступ на площадки будет ограничен, иначе нельзя будет обеспечить безопасное расстояние между посетителями. Глава города Хосе Луис Мартинес-Алмейда выразил надежду, что в следующем году мадридцы смогут снова отпраздновать Сан-Исидро, как положено, с шествиями и пикниками.

Стоит отметить, что фестиваль Сан-Исидро, посвященный Святому Исидору Лабрадору, проводится с начала XVII века. Согласно легендам, он легко находил воду во время засухи, зимой кормил голодных животных зерном, а его количество в мешке при этом не уменьшалось. Церковь приписывает ему в общей сложности 438 чудес. Святого, жившего в XI-XII веках, почитали как крестьяне, так и короли. И праздники в его честь устраивали задолго до официального учреждения фестиваля, что, кстати, сделал Папа Римский Павел V еще до того, как Исидора Лабрадора канонизировали.