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12 мая 2021 г.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 750 "О признании утратившим силу приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 357 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи" и внесенных в него изменений"

Дата подписания 25 декабря 2020 г.
Опубликован 12 мая 2021 г.

Зарегистрирован 11.05.2021 г. № 63368

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.05.2021г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 750
(pdf, PDF, 107 Кб)