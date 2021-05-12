Зарегистрирован 11.05.2021 г. № 63368
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.05.2021г.
Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.