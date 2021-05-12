Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 750 "О признании утратившим силу приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 357 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи" и внесенных в него изменений"