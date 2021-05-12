Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции

Минпромторг разработал новую модель регулирования системы требований к безопасности продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Модель регулирования национальных требований безопасности к продукции действует в России с 2009 года. Разработанный проект постановления включает полный список требований безопасности, применяемых на национальном уровне, в привязке к конкретным товарам, а также методы их испытаний. Кроме того, из так называемых единых перечней продукции убраны позиции, в отношении которых уже действуют технические регламенты ЕАЭС.

"Проектом постановления устанавливается четкая идентификация продукции, обязательные требования к ней и правила проведения исследований и измерений. Это нивелирует возможность некорректного использования единых перечней, а также делает более стабильным механизм защиты отечественного рынка товаров и обеспечивает прозрачность процедур оценки соответствия", - отметил замглавы Минпромторга Алексей Ученов.

Минпромторг предлагает, в частности, включить в перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, строительные материалы.