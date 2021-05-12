Опрос: Литовцы скептически относятся к евроинтеграции Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о скептическом отношении жителей страны к вступлению Украины в Евросоюз и НАТО. ОБ этом сообщает прибалтийский портал Delfi со ссылкой на проведенный опрос, который был заказан властями Литвы.

Результаты опроса показали, что около 45 процентов жителей Литвы поддерживают евроинтеграцию Украины, негативно к ней относятся почти 24 процента опрошенных, еще 30 процентов не имеют определенного мнения по данному вопросу. Президент Литвы считает, что более глубинное исследование дат более четкую картину отношения литовцев к теме присоединения Украины к Евросоюзу.

"Тут не до конца дан ответ на вопрос, поскольку нам нужно провести более глубокое исследование и установить, сколько среди этих скептиков людей, которые, возможно, несколько разочарованы теми процессами, что происходят в последние годы, и, возможно, перестали верить в скорую перспективу того, что Украине удастся интегрироваться в Евросоюз и евроатлантические структуры", - сказал Науседа. Он считает, что в данной теме в литовцах должно сработать чувство исторической солидарности.