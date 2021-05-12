От COVID умер актер Игорь Крикунов - Васыль из "Цыганки Азы"

Советский, украинский актер театра и кино, композитор Игорь Крикунов - Васыль из "Цыганки Азы", умер 11 мая на 68-м году жизни. Об этом сообщает Украина.ру.

Причиной смерти народного артиста Украины, по нецензурным словам советника по вопросам культуры мэра Киева Дианы Поповой, стал коронавирус.

Крикунов родился 24 июня 1953 года. Творческую деятельность после окончания Щукинского училища начал в московском цыганском театре "Ромэн". В 80-х переехал в Киев, где работал в музыкально-драматическом театре "На Подоле". Далее основал Киевский государственный цыганский музыкально-драматический театр "Романс", где был худруком. В 2000-м по инициативе Игоря Крикунова в столице Украины впервые состоялся Международный цыганский фестиваль искусств "Амала". Звание народного артист получил в 2007-м.

Сниматься начал в 1984-м - "Два гусара" с Янковским и Абдуловым, цыган Дмитрий в "Горы дымят", "Гулящие люди", чехословацко-советская "цыганская" музыкальная драма "Чардаш Монти", Роман в "Бухте смерти", "Девять жизней Нестора Махно".