Открытие фестиваля "Спасская башня" запланировано на 27 августа. То есть до старта осталось чуть больше 100 дней, а это значит, организаторы фактически выходят на финишную прямую.

Билеты продаются, участники готовятся, место встречи анонсировано прежнее: Красная площадь. Это важное дополнение, поскольку в прошлом году фестиваль из-за пандемии изменил формат и прошел в парке "Патриот".

Связываюсь с руководителем дирекции фестиваля Сергеем Смирновым.

Сергей Николаевич, чтобы не скатываться к банальному "а будет ли фестиваль?" - спрошу с прямотой завсегдатая "Спасской башни". А какой он по счету будет?

Сергей Смирнов: Четырнадцатый!

Теперь понимаю, почему в названии военно-музыкального фестиваля слово "военный" стоит перед определением "музыкальный". Вы в традициях военных хитростей ушли от мистического числа "13". Получается, что 13-го как бы и не было.

Сергей Смирнов: Тринадцатый военно-музыкальный фестиваль мы провели в прошлом году. В онлайн-формате: на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ. И наша "Спасская башня" была единственным в мире военно-музыкальным фестивалем, который в 2020 году все-таки состоялся. Да, пусть в сокращенном варианте, без зрителей на трибунах, без иностранных участников. И всего одно вечернее представление. Но его смогли увидеть в прямом эфире миллионы зрителей.

Эдинбург - Москва: фестивальный марафон из лучших шоу мира

Детский городок в этом году будет? Или, правильнее будет так: выступления детских и подростковых оркестров на Красной площади планируете провести в том формате, какой был до пандемии?

Сергей Смирнов: Детский городок будет, готовим традиционную программу. Но проводить будем с учетом актуальных на момент проведения ограничений. Подготовка идет полным ходом. Окончательное решение будет, конечно, принято накануне открытия фестиваля, ориентировочно - в августе, когда будет понятна эпидемиологическая ситуация. Хотя мне даже это слово неприятно произносить.

Я понимаю, что гадать можно сколько угодно, но никто не может знать, что будет летом. Тем не менее детский городок установите на прежнем месте: около Исторического музея, так?

Сергей Смирнов: Да, на своем месте. Место встречи изменить нельзя.

Трибуны на Красной площади вмещают примерно 7 тысяч человек. Пока в продаже 50% мест. Собственно, как и у всех фестивалей. Когда планируете решить судьбу остальных?

Сергей Смирнов: Пока распространение билетов идет в соответствии с действующими ограничениями, которые приняты на уровне руководства Москвы. Решение о судьбе оставшихся мест, я так понимаю, будет принято в июне-июле. Все зависит от того, как будут развиваться события.

Ваши друзья и отчасти конкуренты из Royal Edinburgh Military Tattoo в этом году надеются провести свой фестиваль с 6 по 28 августа. "Спасская башня" стартует 27 августа. Получается своего рода милитари тату-марафон?

Сергей Смирнов: Такие накладки происходят много лет. Мы не составляем им конкуренции, и совсем не портим их праздник. Руководство эдинбургского фестиваля всегда приглашаем в гости, в Москву. И они принимают наше приглашение. Как, впрочем, и руководители других крупнейших фестивалей: швейцарского, финского и других.

Я посмотрел: в Эдинбурге на день открытия доступны билеты в ценовом диапазоне от 44,5 до 329 фунтов стерлингов, что по текущему курсу от 4560 до 33 700 рублей. Самые дешевые - "на галерку", а дорогие билеты включают обед или ужин в ресторане в центре Эдинбурга. Ваш ответ Чемберлену? О "чемберлене" я в добром смысле слова, конечно.

Сергей Смирнов: В день открытия - 1200-5400 рублей. Без ресторана. Цены в другие дни работы фестиваля и на разные трибуны можно посмотреть на официальном сайте фестиваля spasstower.ru.

Сейчас с ценами обстановка везде несколько нервозная. Ваш зритель может надеяться, что вы резко не измените цены?

Сергей Смирнов: Мы так не поступаем. К тому же у нас "потолок цен" лишь на так называемой вип-трибуне, а там в свободную продажу поступает относительно мало билетов. Туда приглашаем наших старых друзей и уважаемых гостей.

Которых по традиции представляете перед началом выступления: ведущий в микрофон их объявляет. Можно увидеть неожиданных персон, например, генерала спецслужб азиатской страны, руководителя карнавала из Южной Америки...

Сергей Смирнов: Послы, военные атташе, министры, звезды мировой величины.

Для тех, кто предъявит справку о вакцинации, предусмотрены какие-то преференции? Например, смогут сидеть на трибуне не через пустое кресло, а в тесной компании?

Сергей Смирнов: Об этом рано говорить. Могу сказать лишь свое личное отношение. Вакцинироваться надо. Те, кто затягивает с решением, - не тяните. Как человек переболевший, я знаю, о чем говорю. Но что касается преференций для вакцинированных, то это вопрос очень сложный и спорный. И уж точно он вне компетенции организаторов фестивалей.

Кстати

У фестиваля сформировался постоянный зритель. Включая детей и тинейджеров. На днях автор этих строк общался с молодежью. И был трогательный момент. Маленькая девочка спрашивает: а фестиваль в этом году будет? Я отвечаю: должен быть. Она: а лошадки?

Сергей Николаевич, вам и переадресую вопрос от имени юных поклонников военно-музыкального шоу: лошадки-то будут?

Сергей Смирнов: Лошадки будут! Так и передайте: обязательно будут, они сейчас репетируют новые номера. Кремлевская школа верховой езды истосковалась по нам, преданным зрителям. У школы те же проблемы, что и у устроителей любых шоу - негде показать себя во всей красе. Готовят нам новую программу, причем изо всех своих сил: и человеческих, и... Получается, что и нечеловеческих - тоже.

Памяти маэстро

Евгений Хорошевцев: его голос знал каждый/ Фото: Photoxpress

Немного о грустном. Из-за осложнений на сердце после перенесенного ковида минувшей зимой ушел из жизни легендарный "золотой голос" фестиваля Евгений Хорошевцев. Ученик Юрия Левитана, он вел протокольные мероприятия в Кремле, был диктором Парада Победы. Надо ли зрителям, проявлять инициативу, предлагать варианты по его увековечению? Или, поскольку он личность государственного масштаба - то на уровне государства и будет принято решение, иная инициатива? Ваше мнение?

Сергей Смирнов: Конечно, будем помнить всех, кто ушел. И из-за ковида, и не только. Будем обсуждать и такие вопросы. Инициатива с мест, думаю, никогда не лишняя... Напомню, что у каждого фестиваля есть главная тема. В этом году мы посвятим фестиваль всем людям, которые помогли и помогают другим выжить. Конечно, прежде всего это врачи, но не только. Также волонтеры, и вообще все, кто участвовал в борьбе с распространением ковида, открыв в себе новые человеческие черты. Может быть, даже неожиданно для самих себя.

И никого из тех, кто столько сделал для "Спасской башни", никогда не забудем.

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Полный текст интервью доступен на сайте "РГ".