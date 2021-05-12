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12.05.2021 12:35

Доходы Калуги выросли на 22 миллиона рублей

12 мая состоялось заседание городской думы. Началось заседание с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений будет рассмотрен депутатами на ближайшем заседании комитета по вопросам социального развития с участием специалистов управления образования, представителей полиции и Росгвардии.

Фото: Городская дума города Калуги
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Затем депутаты внесли поправки в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличивается на 22 миллиона рублей за счет налоговых доходов. Средства будут использованы для оплаты работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах.

Напомним, ранее депутаты отказались повышать плату за проезд в общественном транспорте, поправить финансовое положение МУП "Управление калужского троллейбуса" было решено за счет внутренних резервов городского бюджета.

Парламентарии согласовали сделку МУП "Калужские городские коммунальные электрические сети", связанную со сдачей в аренду движимого и недвижимого имущества для использования в целях передачи электрической энергии, технологического присоединения и обеспечения электрической энергией потребителей. Начальный размер арендной платы составит 8 млн. 455 тысяч рублей в год.

Также депутаты приняли решение провести в 2021 году День территориального общественного самоуправления 26 мая.

Фото: Городская дума города Калуги
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Юрий Моисеев призвал коллег активно вести разъяснительную работу по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции и донести необходимые сведения для избирателей и членов территориальных общин.

"В Калуге есть все условия для успешного проведения прививочной кампании, вакцина поступает бесперебойно, необходимо донести до жителей всю важность вакцинации, ведь только сформировав коллективный иммунитет, мы вернемся к нормальной жизни", - отметил глава городского самоуправления.

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