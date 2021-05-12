Москвичей попросили не выходить на улицу

В Москве, согласно уточненному прогнозу погоды, до 22:00 ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

По данным ведомства, непогода может спровоцировать возникновение происшествий. "Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице, - сообщает телеграм-канал комплекса. - А находясь на улице, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, соблюдать скоростной режим и дистанцию".