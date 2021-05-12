Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье

Шквалистый ветер, пришедший в Московскую область, стал причиной несчастного случая в Луховицах. Дерево, упавшее от порывов ветра, убило пожилую женщину. По данному факту начала проверку областная прокуратура.

Она же, как сообщает пресс-служба ведомства, проверяет ещё один связанный с непогодой инцидент - в посёлке Литвиново Щелковского городского округа ветром сдуло часть крыши с пятиэтажного жилого дома.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев обратился к жителям с просьбой внимательно отнестись к сложным погодным явлениям. "Будьте аккуратны на улице - там сильный ветер", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.