В Южном Бутово два хулигана открыли огонь из автомата

О задержании двух стрелявших из автомата в Южном Бутово сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он рассказал, что в дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о стрельбе на улице Академика Семенова. Прибывшие патрульные задержали 34-летнего и 41-летнего жителей столицы. У них отобрали охолощенный автомат Калашникова, из которого они 32 раза выстрелили в воздух.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Автомат отправили на экспертизу, а с хулиганов взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.