В Москве возбуждено дело после смерти пациентки частной клиники

Столичное ГСУ СК возбудило уголовное дело после смерти онкобольной пациентки частной клиники. По версии следствия, к гибели 71-летней женщины могли привести нарушения при проведении химиотерапии в коммерческом учреждении.

Женщина лечилась в клинике с февраля. Самочувствие пациентки ухудшилось в апреле после проведения химиотерапии, отмечают в пресс-службе ведомства. Пенсионерку перевели в городскую больницу. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

Следователи получили данные о возможных нарушениях при проведении процедур в частной клинике. В учреждении проведен обыск и изъята документация. По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Ранее СМИ сообщали о проведении следственных мероприятий в клинике "24/7". Эксперты получили данные о возможных нарушениях при работе с онкобольными пациентами.