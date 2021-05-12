В Подмосковье открылись круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19

Первые два пункта, где прививку от коронавирусной инфекции можно сделать круглосуточно, открылись в подмосковном Домодедове. В приемных отделениях центральной городской больницы, расположенных на улицах Пирогова, 10 и Илюшина, 13/19 желающих привиться ждут в любое время дня и ночи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам главврача Домодедовской ЦРБ Андрея Осипова, предварительной записи на прививку в круглосуточных пунктах тоже не требуется. "Вакцинация должна быть максимально удобной для жителей", - говорит он. Пришедшим вакцинироваться нужно иметь с собой только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Прививку от коронавируса сделали уже 900 тысяч жителей Подмосковья.