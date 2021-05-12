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12.05.2021 09:48
Рубрика: Происшествия

В подмосковных Луховицах ликвидировали производство наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Подпольную лабораторию создали в подмосковных Луховицах четверо граждан Украины. Их задержали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Луховицы.

В Подмосковье пытались сбыть два килограмма наркотиков

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что для создания лаборатории по производству мефедрона наркодельцы арендовали здание бывшего автосервиса на улице Тимирязева. При обыске полицейские обнаружили более 15 килограммов порошкообразного вещества, средства индивидуальной защиты, 555 канистр объемом от 10 до 30 литров с химическими реактивами и прекурсорами, электронные весы, тепловентиляторы, металлический пресс и 17 коробок с пищевой солью.

Химическое исследование показало, что более 5,5 килограмма - наркотическое средство мефедрон. Все задержанные взяты под стражу.

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