В Саратове семь человек пострадали в ДТП с полицейской машиной

В Саратове при столкновении маршрутного микроавтобуса и полицейского автомобиля пострадали семь человек.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, ДТП случилось в 8.50 на трассе, проходящей через территорию лесопарка Кумысная поляна. Микроавтобус "ГАЗель" с 10 пассажирами, следовавший из Калининска в Саратов, столкнулся с автомашиной Skoda, которой управлял сотрудник полиции.

По данным ГИБДД, в больницу госпитализированы: полицейский 1998 года рождения, водитель микроавтобуса 1969 года рождения и две пассажирки 1955 и 1974 годов рождения.

По информации областного министерства здравоохранения, всего за медпомощью обратилось семь человек.

Как отметили в ГИБДД, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка.