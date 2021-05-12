Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России

Участие в мероприятии приняли десятки человек - продолжателей рабочих династий, потомков тыловиков. Масштабную высадку деревьев поддержал российский певец, музыкант и актер Денис Клявер.

Особая точка на карте садпамяти2021.рф появилась сегодня, 12 мая. Деревья в память о своих героях высадили в Кузбассе. Масштабное мероприятие в Беловском лесничестве увековечило подвиг тыловиков. Участниками международной акции "Сад памяти" здесь стали горняки, продолжатели рабочих династий.

"Для многих герои войны - мужчины. А мы сегодня посадили дерево в память о своей бабушке Александре Ефимовне Голиковой, труженице тыла. Она трудилась здесь, в Сибири и до сих пор является примером для нас и наших детей", - рассказывает участник акции Александр Давыдов.

Владимир и Павел Колесниковы, отец и сын, также решили поддержать международную акцию. В их семье сразу два человека, внесших вклад в общую победу над фашизмом. Бабушка Павла - Надькина Валентина Никифоровна - особо отличившаяся труженица тыла, а дед Георгий Васильевич приближал Победу на линии огня.

Рабочие Кузбасса навечно вписаны в историю. Напряженный труд многотысячной армии горняков во время войны привел к нарастающему потоку угля, тогда настолько необходимому стране. Тогда как общая добыча угля в СССР сократилась, добыча его в Кузбассе выросла более чем на треть - с 22,4 до 30 млн тонн.

Участие в создании "зеленых памятников" приняли более 50 человек. Мероприятие также поддержали организаторы международной акции - "Волонтеры Победы" и заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Харитонов. Подвиг своих героев увековечил и популярный российский певец, музыкант, актер Денис Клявер.

"Для меня, как для отца троих сыновей, эта акция имеет особое значение, - признается Денис Клявер, - Тимофей (старший сын, - прим.ред.) после школы сам решил идти в армию. Сейчас мирное время. Как бы все было 80 лет назад?".

Так участники из Кемеровской области внесли вклад в высадку 21 миллиона деревьев. Такое количество появилось на счетчике акции сегодня. До поставленной цели осталось высадить всего шесть миллионов деревьев.