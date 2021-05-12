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12.05.2021 16:22
Рубрика: Власть

Путин объяснил отток населения из Омской области

Текст: Кира Латухина

Отток населения связан с условиями жизни, а не с климатом - в Омской области он такой же, как на Кубани. Об этом заявил президент на встрече с главой региона Александром Бурковым в Кремле.

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Бурков отметил, что экономике удалось выстоять в период пандемии и ограничительных мер. Если брать за три года, область - третья среди регионов по динамике роста инвестиций. "Хороший показатель", - оценил Владимир Путин.

Самая главная проблема - отток населения, который идет уже второе десятилетие, сообщил Бурков. "Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тысяч человек", - сказал он. А если брать приграничные территории с отрицательными миграционными показателями, 17 регионов страны, то уехали 210 тысяч человек, добавил он.

"Странного тут ничего нет, это связано с условиями жизни, конечно. Но по климатическим, по природным условиям Омская область, по оценкам специалистов, почти как Краснодарский край, Орловская область", - сравнил Путин. "Здесь вопрос создания новых рабочих мест... И конечно же, повышение комфорта жизни", - заявил губернатор. Еще нужна федеральная программа по социально-экономическому развитию приграничных территорий, считает он. Причем, учитывая происходящее в мире, в Средней Азии, вопрос нужно рассматривать на уровне Совбеза и Госсовета, добавил Бурков.

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