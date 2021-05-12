Транснефть - Западная Сибирь получила положительное заключение Главгосэкспертизы на проект реконструкции

АО "Транснефть - Западная Сибирь" получило положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" на реализацию проекта по реконструкции участка Татарская - Барабинск магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур.

Замена трубы будет выполнена на территории Чановского района Новосибирской области в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь" на 2020 - 2023 годы. Общая протяженность планируемого к замене участка составляет 34 км.

Цель реконструкции - повышение эксплуатационной надежности нефтепродуктоперекачивающей инфраструктуры для поддержания бесперебойной транспортировки топлива.

Проектом предусматривается прокладка нового участка параллельно существующему нефтепродуктопроводу. При замене участка будет использована труба более высокого класса прочности из низколегированной стали. Также в ходе реконструкции будет выполнена установка нового узла запорной арматуры, отдельно стоящего вантуза, оборудования системы электрохимзащиты, заменен существующий узел запорной арматуры. С целью обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения линейных потребителей электроэнергии МНПП Омск - Сокур предусмотрено строительство новой вдольтрассовой воздушной линии электропередачи 10 кВ.

Проектная документация подготовлена АО "Институт по проектированию магистральных трубопроводов" (АО "Гипротрубопровод"). При проектировании были учтены требования действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Справка

В зону ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" входит 1107 км магистральных нефтепродуктопроводов: МНПП Уфа - Омск, Омск - Сокур, Сокур - Плотниково. Предприятие осуществляет поставки нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива - по МНПП Омск - Сокур на Барабинский цех Омской нефтебазы и Сокурскую нефтебазу (Новосибирская область). На ЛПДС "Сокур", расположенной в Новосибирской области, выполняется отгрузка нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"