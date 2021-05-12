В Новосибирске банда подростков пойдет под суд за 11 краж и 10 угонов

Четверо новосибирских подростков предстанут перед судом за целую серию преступления против собственности. Как рассказали в областном СК, в уголовном деле 11 эпизодов, связанных с кражами, 10 угонов автомобилей и одно разбойное нападение.

В последнем случае несовершеннолетние бандиты в качестве оружия использовали заточенную отвертку. Во главе группировки стояли трое 15-летних и один 14-летний подростки. К совершению преступлений они привлекали детей, не достигших возраста уголовной ответственности, то есть младше 14 лет.

К моменту задержания обвиняемые успели совершить несколько краж из продуктовых павильонов в Железнодорожном, Центральном, Заельцовском и Октябрьском районах Новосибирска. Машины угоняли как у частных лиц, так и у службы каршеринга.

С момента задержания четверо подростков оставались под подпиской о невыезде. Однако младший участник криминального квартета нарушил условия меры пресечения, и суд поместил его под арест. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, следователи собрали и направили в органы системы профилактики материалы в отношении сообщников фигурантов дела, которые еще достигли возраста уголовной ответственности.