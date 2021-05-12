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12.05.2021 14:42
Рубрика: Власть

Патрушев: В 2020 году в СЗФО было предотвращено два теракта

Текст: Иван Егоров

В прошлом году количество регистрируемых террористических преступлений на Северо-Западе страны выросло почти на 30 процентов. Об этом на выездном совещании в Мурманске заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В 2020 году в России предотвратили 44 теракта

Наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Санкт-Петербурге, а также в Калининградской области, где в марте был предотвращен теракт на электроподстанции.

Кроме того, Патрушев сообщил, что в 2020 году был предотвращен планируемый теракт в Мурманске в торговом центре. Также, по данным секретаря Совбеза, только в прошлом году были предотвращены две попытки вооруженных нападений подростков на своих одноклассников и учителей в Коми и Ленинградской области.

Патрушев также обратил внимание участников совещания на то, что усилившаяся террористическая активность на территории России - это во многом следствие деятельности вербовщиков международных террористических организаций. По его словам, эмиссары МТО не оставляют попыток формирования в России "спящих" ячеек и привлечения новых членов, особенно из числа приверженцев радикального ислама.

Как отметил секретарь Совбеза, целевой группой для вербовщиков выступает в основном молодежь и мигранты, которые имеют склонность к антисоциальному поведению.

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