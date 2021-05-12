Под Петербургом конфликт из-за музыки кончился ударом ножом и стрельбой

Полиция Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту конфликта двух соседей в Зеленогорске. Причиной разногласий между 72-летним пенсионером и 38-летней женщиной стала громкая музыка, следствием - ножевое ранение и выстрел из травматического пистолета.

- Мужчина, находясь на своем дачном участке в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта, пытаясь перелезть через забор, ударил ее ножом в руку, - сообщили в МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Женщина в свою очередь выстрелила ему в руку из своего травматического пистолета.

Жизни обоих пострадавших ничего не угрожает, после оказания медпомощи они отправлены по домам. А вот меру ответственности каждого за случившееся установит доследственная проверка.