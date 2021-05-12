В Карелии с рельсов сошли 19 грузовых вагонов

Режим повышенной готовности ввели в Главном управлении МЧС Карелии из-за схода с железнодорожного полотна 19 порожних вагонов. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

ЧП произошло в среду на станции Заделия. Всего же в составе было 69 пустых вагонов.

Железная дорога на данной станции однопутная. Из-за схода вагонов задерживается поезд Мурманск - Москва. Он находится на станции Кондопога. В данном составе 18 пассажирских вагонов, в которых едут 337 пассажиров. Решается вопрос с обеспечением их водой и питанием, организацией пунктов временного размещения.

Для ликвидации ЧП на место сходов вагонов выехали два восстановительных поезда. Погибших и пострадавших нет.