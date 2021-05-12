В Петербурге суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей

Мировой суд Центрального района Северной столицы привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за несвоевременное удаление постов, содержащих призывы, в том числе и несовершеннолетних, участвовать в несогласованных акциях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

За правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, социальная сеть оштрафована на 1,5 миллиона рублей.

Из протокола следует, что еще 31 января этого года Роскомнадзор направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации по восьми ссылкам, но в течение суток с момента получения уведомления данную информацию не удалили.

Нужно отметить, что еще в марте эта популярная соцсеть была оштрафована тоже на сумму в 1,5 миллиона рублей по аналогичной статье. И снова, по мнению Роскомнадзора, информация, подлежащая удалению, не была своевременно удалена, сообщает ТАСС.