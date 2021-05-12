На границе с Казахстаном задержан сбежавший из колонии наркоторговец

В Астраханской области пограничники задержали на границе с Казахстаном уроженца Северного Кавказа, который сбежал из исправительного учреждения.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Калмыкии и Астраханской области, в 2016 году мужчина был осужден более чем на 8 лет за незаконный оборот наркотиков. Сначала наказание наркоторговец отбывал в исправительной колонии строго режима, но затем его перевели на принудительные работы в исправительный центр в Грозном.

В апреле осужденный самовольно покинул исправительное учреждение и направился в Астраханскую область.

Добравшись до приграничного Красноярского района, беглец планировал ночью пересечь государственную границу в обход пункта пропуска, но с помощью местных жителей был задержан в степи пограничным нарядом.