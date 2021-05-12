На Кубани режим повышенной готовности продлен до 27 мая

Как говорится в опубликованном на официальном сайте администрации Кубани документе, жители и гости региона по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания. В в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей. Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

При этом жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

А организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани зарегистрировано 94 заболевших COVID-19. На сегодняшний день в регионе подтвердили 46643 случая заражения коронавирусом. С выздоровлением выписали 41230 жителей.

Всего на 12 мая в медицинские организации края обратились с подозрением на COVID-19 230 тысяч 940 человек. Лаборатории провели 2 миллиона 996 тысяч 162 исследования. В результате было подтверждено 46 тысяч 643 случая заражения коронавирусом.

В стационарах края с COVID-19 остаются 1044 человека. На дому лечатся 1559 человек. 41 тысяча 230 пациентов выписаны с выздоровлением, Две тысячи 810 человек умерли.