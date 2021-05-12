Новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО

На вооружение частей противовоздушной обороны юга России поступила первая зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь".

"По своим характеристикам он предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец", - сообщил газете "Военный вестник Юга России" командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

Комплекс C-350 "Витязь" придет на смену устаревшим зенитным ракетным системам С-300ПС, которые приняты на вооружение в 1982 году.

Новая система ПВО имеет максимальный радиус поражения целей до 60 километров и может сбивать самолеты и ракеты противника на высоте порядка 30 километров.

Одна пусковая установка ЗРC "Витязь" вооружена 12 зенитными ракетами, а саму систему можно привести в боевую готовность всего за пять минут. Стоит отметить, что ракета 9M96E2 может перехватывать цели, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду.

Технические возможности РЛС и машины управления позволяют С-350 одновременно обстреливать 16 целей. "Витязь" способен действовать в автоматическом режиме и отражать массированные налеты с различных направлений атаки.

Кроме того, с начала года в войска округа поставлено свыше 100 новых и модернизированных образцов вооружения, в том числе один вертолет, два корабля и 40 бронетранспортеров.