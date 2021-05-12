В ряде регионов бандиты грабили ювелирные магазины на миллионы рублей

О задержании межрегиональной преступной группировки, специализирующейся на ограблениях ювелирных магазинов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Свое последнее и наиболее результативное ограбление они совершили в Волгограде. Один из грабителей влез в магазин и открыл дверь сообщникам. Там они разбили витрины и вынесли украшения на сумму 45 миллионов рублей. Затем скрывались в Беларуси, Ростове-на-Дону, а задержали их во Владикавказе. Причем искали и задерживали грабителей полицейские из Волгоградской, Ростовской областей и из Беларуси.

По словам Ирины Волк, сыщики считают, что налетчики ограбили ювелирные магазины на Ставрополье и в Крыму.

Все задержанные взяты под стражу.