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12.05.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

В Севастополе при пожаре погибла шестилетняя девочка

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба прокуратуры Севастополя Фото: Пресс-служба прокуратуры Севастополя
Фото: Пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе в результате пожара в частном доме на территории садового товарищества погибла шестилетняя девочка, возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел вечером 11 мая в СТ "Черноморец" в районе Молочной балки. Огнем был охвачен двухэтажный жилой дом. Сигнал в службу спасения поступил в 21 час, а к 23 часам спасателям удалось остановить открытое горение. Полностью пожар был потушен к двум часам ночи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. Спасатели искали ребенка в горящем доме, но были вынуждены отступить, когда обрушились кровля и второй этаж здания. Тело девочки было найдено в обломках.

В Крыму при пожаре в многоэтажке погиб человек

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, огонь возник на первом этаже. Известно, что в доме жила семья из пяти человек. Отец в тот вечер был на работе. Мать, 21-летний сын и 11-летняя дочь успели выбраться из горящего дома. Им помог сосед, который разбил стекла и вывел семью по лестнице со второго этажа.

Мама и дочь госпитализированы с ожогами. Девочка в тяжелом состоянии, она получила ожоги 70 процентов тела и отравление угарным газом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В СК сообщили, что семья, в которой произошла трагедии, не имела проблем с законом, не стояла на учете в органах профилактики. Следствие изучит все обстоятельства происшествия, эксперты осмотрят сгоревший дом, чтобы установить причину пожара.

В прокуратуре Севастополя начали проверку исполнения требований противопожарной безопасности в садовом товариществе. Кроме того, будут изучены условия проживания и воспитания детей в семье, сообщили в пресс-службе ведомства.

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