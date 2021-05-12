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12.05.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

На Урале задержана группа "пострадавших" в поездах аферистов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
В Челябинской области задержана группа аферистов, подозреваемых в мошенничестве со страховками за травмы, якобы полученные в пассажирских поездах. Уже установлены семь случаев мошенничества на общую сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщили в среду в МВД РФ.

- Противоправную схему организовал житель города Кыштыма в Челябинской области, - передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Вместе со своим знакомым он подыскивал лиц, готовых за денежное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. Все согласившиеся проходили соответствующий инструктаж. В состав группы также вошли граждане, выступавшие очевидцами.

Фото: iStock
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К примеру, в августе прошлого года один из участников криминальной группы в поезде из Тюмени в Кыштым инсценировал свое падение и полученную травму плеча. В дальнейшем он собрал пакет документов для страховой компании и получил выплату на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

При этом записи с камер видеонаблюдения и другие пассажиры поезда указали на то, что после травмы мужчина выглядел совершенно здоровым, не испытывал ни дискомфорта, ни физического недомогания.

Как отметили в МВД, сразу в нескольких городах Челябинской области задержаны 16 подозреваемых в причастности к деятельности криминальной группы. В общей сложности в проведении мероприятий было задействовано свыше 200 сотрудников правоохранительных органов.

Предполагаемый организатор афер взят под стражу, остальные 15 участников находятся под подпиской о невыезде. По статье о мошенничестве в сфере страхования им грозит до десяти лишения свободы с миллионными штрафами.

Расследование уголовного дела продолжается.

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