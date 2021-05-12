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12.05.2021 14:09
Рубрика: Происшествия

В Тобольске осудили группировку, торговавшую правами

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)

После полудня Тобольский городской суд огласил приговор группе бывших автоинспекторов и сотрудников местных автошкол, которые на протяжении двух лет выдавали водительские удостоверения за взятки.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Экс-капитан полиции получил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его коллега - 6 лет колонии строгого режима, экс-замначальника учебно-производственной части Тобольской автошколы ДОСААФ - 8 лет колонии общего режима, в прошлом сотрудники других автошкол города - 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима и 7 лет 2 месяца колонии строгого режима, сообщили "РГ" в пресс-службе Тюменского областного суда.

На счету осужденных - 16 эпизодов получения денег в составе организованной группы за незаконные действия и служебный подлог. С 2016-го по 2018-й годы они выдавали водителям права без обучения, медкомиссии и экзаменов.

По версии следствия, преступную схему разработал экс-капитан полиции, отвечавший в ОГИБДД МО МВД России "Тобольский" за экзаменационную работу. Его сообщниками стали сотрудники автошкол города, которые предлагали будущим автомобилистам получить документы без прохождения соответствующей процедуры. Педагоги оформляли и передавали в ГИБДД липовый пакет вместе с медицинскими справками, а капитан полиции "отвечал" за результаты практики и теории.

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