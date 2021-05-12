Организованная преступность - опасность не менее серьезная, чем пандемия. В Европе открыто говорят о мафиозной угрозе не только для отдельных граждан или компаний, но и для самого существования государств. Порой непонятно, в чьих руках находится то или иное предприятие - мафиози или честных бизнесменов. Неожиданная опасность, помноженная на реалии пандемии, считают эксперты, может даже поставить под вопрос существование Евросоюза.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете" о новых криминальных вызовах, с которыми столкнулись европейцы.

От наркотиков к экономике

Юрий Николаевич, а не преувеличена ли опасность? Откуда взялись столь крайние оценки?

Юрий Жданов: Зная привычку толерантных европейцев сглаживать острые углы и как раз избегать крайностей, боюсь, что опасность они даже приуменьшают. А тревогу их эксперты бьют в опубликованной 12 апреля 2021 года "Оценке угрозы серьезной и организованной преступности Европейского союза".

Там вполне откровенно говорится, что скрытая от общественности из-за непрозрачности своей деятельности организованная преступность представляет собой серьезную угрозу для европейских граждан, бизнеса, государственных институтов и для экономики в целом. Организованные преступные группы присутствуют во всех государствах-членах ЕС. ОПГ используют свою крупную незаконную прибыль для проникновения в законную экономику и государственные учреждения, в том числе через коррупцию.

Ну, мафия так действует всегда и везде. А что конкретно переполошило Европу?

Юрий Жданов: В первую очередь - "грязные" деньги, вернее - их количество. Доходы от преступной деятельности на криминальных рынках ЕС в 2019 году составили 139 миллиардов евро, что соответствует 1 проценту валового внутреннего продукта Союза.

Наверное, в основном за счет наркоторговли?

Юрий Жданов: Не только. В торговлю наркотиками вовлечены "всего" около 40 процентов преступных сетей, действующих в ЕС. Около 60 процентов используют насилие как часть своего криминального бизнеса. Две трети преступников регулярно прибегают к коррупции. Более 80 процентов криминальных сетей используют легальные бизнес-структуры.

В торговлю наркотиками вовлечено менее половины преступных сетей. Более 80 процентов, регулярно прибегая к коррупции и насилию, используют легальные бизнес-структуры

Когда в Европе осознали опасность?

Юрий Жданов: Недавно. Сложность бизнес-модели ОПГ, в частности, была выявлена в 2020 году в ходе совместного расследования, проведенного французскими и голландскими властями при поддержке Европола и Евроюста, по ликвидации EncroChat - зашифрованной телефонной сети, широко используемой преступными сетями.

На сегодняшний день дело EncroChat привело к более чем 1800 арестам и более 1500 новым расследованиям. Кроме того, оно продемонстрировало, насколько ОПГ действуют транснационально и онлайн на всех криминальных рынках в сетевой среде, используя все более изощренные методы работы и новые технологии.

А в марте была еще одна совместная операция после взлома Sky ECC - зашифрованной сети, в которую перебрались многие бывшие пользователи EncroChat. Полицейская операция привела к предотвращению более 70 инцидентов с применением насилия, изъятию более 28 тонн наркотиков и аресту более 80 подозреваемых в причастности к ОПГ в Бельгии и Нидерландах. Было начато более 400 новых расследований в отношении ОПГ высокого риска.

Высокий риск - это что? Разве есть ОПГ невысокого риска?

Юрий Жданов: Так у них называют группировки, которые любят пострелять и повзрывать, особенно в общественных местах. И их число в ЕС растет.

Вообще же, наличие огнестрельного оружия является ключевым фактором роста насилия со стороны ОПГ, позволяя им запугивать своих противников и осуществлять контроль над своими членами и рынками. Сейчас начинается реализация нового Плана действий ЕС по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия на 2020-2025 годы.

Доход от коронавируса

Насколько понимаю, пандемия им не особенно помешала.

Юрий Жданов: Разве что подбросила новые идеи. ОПГ использовали пандемию для расширения преступной деятельности в интернете и для участия в мошенничестве, в том числе с контрафактной медицинской продукцией. Устойчивый высокий спрос на вакцины против COVID-19 делает привлекательным такое занятие для преступников, стремящихся участвовать в производстве и поставке поддельных вакцин. Правительства ЕС выявляли попытки мошенничества и поддельных предложений со стороны мошенников, пытающихся продать более 1,1 миллиарда доз вакцины на общую сумму более 15,4 миллиарда евро.

В ходе международной операции при поддержке Европола и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в период с марта по декабрь 2020 года правоохранительные органы 19 государств-членов и восьми третьих стран изъяли почти 33 миллиона поддельных медицинских устройств, включая маски для лица, комплекты тестов и диагностики, 8 тонн сырья и 70 000 литров гигиенических дезинфицирующих средств.

Стратегия поиска

Картина безрадостная. И что в ЕС собираются предпринять?

Юрий Жданов: 14 апреля опубликована специализированная Стратегия ЕС по борьбе с организованной преступностью.

Европейский cоюз предоставил правоохранительным органам широкий спектр инструментов для облегчения обмена информацией, которая оказалась критически важной для раскрытия преступной деятельности и сетей. Например, Шенгенская информационная система (SIS) позволяет оперативным сотрудникам быстро обнаруживать и определять местонахождение лиц и объектов, причастных к организованной преступности, и принимать соответствующие меры. Информация в этой общей базе данных может помочь сотрудникам правоохранительных органов арестовать человека, конфисковать объект или установить передвижения лиц, участвующих в расследовании. Только в 2020 году поиск в Шенгенской информационной системе проводился почти 4 миллиарда раз, в результате чего было найдено более 200 000 запросов.

Реформа также предоставляет Европолу доступ к оповещениям SIS и обмену дополнительной информацией, а также делает более эффективное использование биометрических данных, вводя возможность использования изображений лиц для целей идентификации и включения профилей ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести. Внедрение этих нововведений продвигается полным ходом, так что новая система будет полностью готова к работе к концу этого года.

То есть сыщики и оперативники, судьи и прокуроры смогут лучше и быстрее общаться. А разве до сих пор в единой Европе было не так?

Юрий Жданов: Следователи, работающие изолированно в одном государстве-члене ЕС, часто не могут установить причастность ОПГ к конкретному преступлению. Многие двусторонние связи между национальными базами данных государств-членов не были установлены из-за технической сложности и связанных с этим финансовых проблем. Кроме того, властям могут потребоваться недели или даже месяцы, чтобы поделиться личными данными о преступлении.

И что предлагает Стратегия?

Юрий Жданов: Идей много. В частности, совершенствовать работу Европейской мультидисциплинарной платформы противодействия угрозе преступности (EMPACT). В принципе, она работает уже с 2010 года. EMPACT позволяет государствам-членам выявлять приоритетные угрозы преступности в ЕС, в которых необходимы коллективные действия.

Хотя EMPACT уже дает значительные операционные результаты, например, в плане изъятия наркотиков или арестов преступников, в настоящее время он не используется в полной мере. Его сложность, недостаток осведомленности среди непосредственных сотрудников и недостаточное финансирование не всегда обеспечивают заинтересованность и активное участие государств-членов и внешних партнеров, препятствуют разработке более сложных операций.

Поставлена задача укрепить позиции EMPACT в качестве ключевого инструмента ЕС в борьбе с организованной и серьезной международной преступностью. Должно значительно увеличиться финансирование EMPACT, чтобы позволить ему разрабатывать более сложные операции.

Полиция идет в разведку

Для того, чтобы обмениваться данными, надо эти данные где-то добыть...

Юрий Жданов: И об этом тоже говорится в Стратегии - о дальнейшем развитии в Европоле разведки серьезной и организованной преступности.

Только в Европоле?

Юрий Жданов: Предусмотрено расширение обмена информацией и следственных действий с третьими странами и регионами, являющимися основными центрами организованной преступности высокого риска, затрагивающей государства-члены ЕС, в том числе через прикомандированных двусторонних офицеров связи государств-членов.

Например, Интерпол - еще один ключевой участник международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

В 18 базах данных Интерпола содержится более 100 миллионов записей правоохранительных органов, в том числе о разыскиваемых преступниках, подозреваемых в терроризме, отпечатках пальцев, украденных автомобилях, украденных и утерянных проездных документах, оружии.

Эти базы данных выявляют связи и тем самым способствуют расследованию транснациональной организованной преступности.

И все же, как планируется наносить главный удар по мафии?

Юрий Жданов: Основное внимание в расследованиях правоохранительных органов нацеливается на участников и сети, которые составляют основу криминальных экосистем. Поэтому для борьбы непосредственно с мафией некоторые государства-члены создали структуры на национальном уровне или специализированные подразделения в правоохранительных и судебных органах.

Точки риска

Наверное, большое подспорье для мафии в Европе - мигранты. И как источник доходов, живой товар, и как новые рекруты.

Юрий Жданов: Да, и в этом году будет принят новый План действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Будет предложена еще и специальная Стратегия ЕС по борьбе с торговлей людьми на 2021-2025 годы для устранения специфики этого преступления.

Киберпреступность - тоже одна из самых больных проблем?

Юрий Жданов: Это - тоже направление Стратегии. Европейский центр киберпреступности при Европоле (EC3), который был основан в 2013 году, сыграл ключевую роль в отслеживании использования пандемии COVID-19 организованной преступностью, в создании информационных материалов и отчетов для информации государств-членов и общественности, поддержки расследований онлайн-мошенничества, совершаемого ОПГ. Кроме того, он публикует свои регулярные отчеты об оценке угрозы организованной преступности в Интернете (IOCTA), которые являются важным источником информации для определения приоритетов в операциях и политике.

Вскоре будет предложен закон, улучшающий защиту детей от сексуального насилия. Так, будет прописано требование к поставщикам онлайн-услуг обнаруживать материалы о сексуальном насилии над детьми и сообщать об этом государственным органам.

Законодательство обеспечит согласованность с другими законодательными инициативами, в частности, с предложением о Законе о цифровых услугах.

Как в ЕС противостоят мошенничеству?

Юрий Жданов: Там понимают, что в условиях кризиса мошенничество, включая мошенничество с таможней, акцизами и НДС - серьезная угроза безопасности ЕС. Например, контрафактная продукция составляет 6,8 процента импорта ЕС и является значительным источником дохода для ОПГ. Медицинские и санитарные товары составляют значительную и растущую долю контрафакции, явления, которое тревожно усилилось с пандемией COVID-19. Организованная преступность занимается производством и поставкой поддельных средств защиты, тест-наборов и фармацевтических препаратов.

ОПГ все чаще участвуют в таких преступлениях, как подделка пестицидов и мошенническое использование органического логотипа ЕС.

Юрий Жданов: Несмотря на развитие законодательной базы, европейскими следователями выявляется лишь незначительная доля "отмытых" денег. Фото: Александр Корольков

Ключевой вопрос

Где деньги

И все-таки, самое больное место у мафии - деньги. Их надо не только добыть, но и легализовать. Эти деньги где-то крутятся. Европол пытается нащупать и ухватить это больное место?

Юрий Жданов: Действительно, организованная преступность в ЕС в основном зависит от способности отмывать огромные суммы преступных доходов. В то время как три четверти преступных организаций по-прежнему используют основные методы для сокрытия своих незаконных доходов, такие как инвестирование в недвижимость или другие дорогостоящие товары, другие полагаются на все более изощренные методы с помощью "белых воротничков", занимающихся отмыванием денег. Финансовый след, который преступники оставляют после себя, является ключевым показателем их деятельности, обеспечивая следователям полезные зацепки и бесценные доказательства для обвинения преступников.

Насколько успешно идут по этому финансовому следу?

Юрий Жданов: Несмотря на развитие законодательной базы по борьбе с отмыванием денег и возвращением активов, выявляется лишь незначительная доля операций по отмыванию денег и конфискуется только 1 процент криминальных активов. Это усугубляется более широким использованием финансовых каналов с более ограниченным надзором, чем банковский сектор, таких как виртуальные валюты.

Финансовые расследования не используются в полной мере, отчасти из-за недостаточного потенциала правоохранительных органов для проведения этих сложных и обременительных расследований. Кроме того, возможности лишить преступников их активов, полученных незаконным путем, еще больше препятствует узкая сфера применения правовых рамок конфискации.

У правоохранителей не хватает полномочий для борьбы с мафией?

Юрий Жданов: Получается, что так. Более того, подразделения по возврату активов в настоящее время сталкиваются с проблемами при отслеживании активов, поскольку они не имеют, например, полномочия на временное замораживание с целью предотвращения распыления активов или прямого и немедленного доступа к определенным публичным реестрам, таким как центральные земельные реестры или реестры центральных компаний. Возвращенные активы также не всегда управляются эффективно и недостаточно используются для выплаты компенсации жертвам или на благо общества.

Впрочем, создав Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям, Европол расширил свои возможности по поддержке государств-членов в проведении финансовых расследований. Теперь ставится задача активизировать усилия по замораживанию и конфискации через дальнейшее усиление правовой базы на уровне ЕС и усиление операционных возможностей офисов по возвращению активов.

Поэтому готовятся законодательные предложения, направленные на усиление и развитие Рамочной основы ЕС по борьбе с отмыванием денег, предлагая во втором квартале 2021 года создать единый свод правил прямого действия.

Что предлагается конкретно?

Юрий Жданов: Предлагается усилить надзор на уровне ЕС и создать механизм ЕС для координации и поддержки подразделений финансовой разведки. В равной степени необходимо и дальше развивать культуру ранних финансовых расследований во всех государствах-членах и наращивать потенциал следователей по борьбе с финансовыми аспектами организованной преступности.