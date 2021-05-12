"Шилки" и "Рогатки" прикрывают от атак с воздуха армию Анголы

Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор находится на вооружении армий более трех десятков стран.

Recent pictures of soviet made ZSU-23-4 Shilka self propelled anti aircraft guns of the Angolan military during a training. pic.twitter.com/SqcA3qf89x — Military Africa (@militaryafrica) May 10, 2021

Например, ими вооружены подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск Анголы. Всего имеется около 50 штук.

Первые поставки образцов такой техники из Советского Союза велись, еще в конце 70-х годов. В это время вооруженные силы молодого государства противостояли агрессивным действиям военно-воздушных сил Южноафриканской республики.

Эксплуатировать ЗСУ помогали специалисты из СССР. Были "Шилки" и у находящегося в этой горячей точке кубинского воинского контингента.

Мощь 23-мм скорострельных орудий самоходок почувствовали на себе и боевики группировки UNITA, которые пытались атаковать позиции ангольских общевойсковых бригад.

Большой популярностью у военных этой страны пользуются "Рогатки" - спаренные малокалиберные скорострельные пушки ЗУ-23-2. Они длительное время принимали участие в боевых действиях против мятежников и юаровцев.

Как во многих армиях мира, орудия устанавливают в кузова автомобилей повышенной проходимости. В Анголе для этих целей используются российские трехосные Уралы-4320, двухосные ГАЗ-3308 "Садко" и германские Unimog (4х4).

Такие мобильные установки могут выполнять задачи ПВО и оказывать огневую поддержку пехотным и танковым подразделениям.