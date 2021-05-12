Швеция сделает крупнейшие в этом веке вложения в оборону

Шведский Риксдаг принял решение об крупных инвестициях в оборону. Об этом сообщает издание Dagens Neheter.

Оборонный бюджет на 2021-2025 годы предусматривает значительное увеличение ассигнований на оборону. В рамках запланированных мероприятий также предусмотрено создание новых воинских формирований во всех родах войск, а также возобновление призыва на службу в армии.

"Мы никогда не сможем остаться вне конфликта между НАТО и Россией. Если он состоится в непосредственной близости от нас, то и мы будем вовлечены в него. Наша основная задача сейчас - подготовиться к этому", - заявила командующая ВМФ Ева Скуг Хаслум.

Военный истеблишмент Швеции решил, что армия, флот и ВВС должны своими силами и совместно разработать планы для всех форм возможного вооруженного противостояния.

Между тем, в Швеции началась активная подготовка населения в области гражданской обороны. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На специальных занятиях шведам рассказывают, где находится ближайшее бомбоубежище, как защититься от кибератак.