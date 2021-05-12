Новости

Мишустин предложил перенести сроки внесения бюджета-"трехлетки" 11:01
В Москве возбуждено дело после смерти пациентки частной клиники 10:53
Число пострадавших при стрельбе в школе Казани выросло до 23 10:49
Жительницу Ямала отправили в колонию за истязание приемных детей 10:47
В кабмине рассчитывают на рост числа самозанятых 10:45
Мишустин: Рынок труда восстановился в 17 регионах 10:44
Мишустин поддержал законопроект о цифровой платформе занятости 10:43
Турция заменит F-35 собственными беспилотниками 10:40
Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ Татарстана 10:38
Мишустин: Кабмин поддержал каждую вторую семью с детьми 10:35
Мишустин заявил об отмене более 11 тысяч правовых актов 10:34
Найден напавший на сотрудника "Спартака" 10:33
Мишустин: Разные этапы вакцинации прошли уже свыше 24 миллионов россиян 10:33
"Белавиа" расширяет воздушные ворота с Россией 10:22
Москва-река покрылась маслом 10:20
Швеция сделает крупнейшие в этом веке вложения в оборону 10:14
Выпускники пишут итоговое сочинение в дополнительный срок 10:14
В Сбербанке рассказали о росте спроса на ипотеку на дачи 10:10
Из сектора Газа по Израилю выпустили более тысячи ракет 10:06
В Южном Бутово два хулигана открыли огонь из автомата 09:57
Опрос: Литовцы скептически относятся к евроинтеграции Украины 09:52
В Татарстане день траура по погибшим в школе № 175 09:47
МИД РФ: Россия следит за ситуацией с безопасностью авиасообщения с Египтом 09:38
В Москве ввели скидки на электрички на Казанском направлении 09:34
МИД: РФ давно предлагает США идеи для контактов по информбезопасности 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 10:14
Рубрика: В мире

Швеция сделает крупнейшие в этом веке вложения в оборону

Текст: Надежда Ермолаева

Шведский Риксдаг принял решение об крупных инвестициях в оборону. Об этом сообщает издание Dagens Neheter.

Фото: AP Photo/Alik Keplicz
Сенатор Джабаров назвал провокацией высадку военных США в Эстонии

Оборонный бюджет на 2021-2025 годы предусматривает значительное увеличение ассигнований на оборону. В рамках запланированных мероприятий также предусмотрено создание новых воинских формирований во всех родах войск, а также возобновление призыва на службу в армии.

"Мы никогда не сможем остаться вне конфликта между НАТО и Россией. Если он состоится в непосредственной близости от нас, то и мы будем вовлечены в него. Наша основная задача сейчас - подготовиться к этому", - заявила командующая ВМФ Ева Скуг Хаслум.

Военный истеблишмент Швеции решил, что армия, флот и ВВС должны своими силами и совместно разработать планы для всех форм возможного вооруженного противостояния.

Между тем, в Швеции началась активная подготовка населения в области гражданской обороны. Об этом сообщает The Wall Street Journal. На специальных занятиях шведам рассказывают, где находится ближайшее бомбоубежище, как защититься от кибератак.

В мире Европа Швеция

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
Россияне назвали необходимым для счастья доход в 173 тысячи рублей в месяц
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия