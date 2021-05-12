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12.05.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о состоянии бюджетов регионов

Текст: Роман Маркелов
Ситуация с региональными бюджетами выправляется, считают в Минфине. Так, у абсолютного большинства из них выросли доходы, кроме того, снизился общий размер долга регионов в целом. Об этом заявил телеканалу "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов по итогам отчета правительства в Госдуме.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Мы видим уже за период с начала года, что доходы бюджетов регионов растут: темпы роста - 18% к уровню прошлого года. А если мы возьмем год нековидный 2019-й - то все равно темп роста плюс 10%", - сообщил Силуанов (цитата по РИА Новости).

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Положительный баланс зафиксирован у 79 из 85 регионов, общий профицит региональных бюджетов составил почти 500 млрд рублей, уточнил глава Минфина. Расходы регионов при этом также выросли на 14% с начала года.

По словам Силуанова, самое главное в том, что снижается долговая нагрузка региональных бюджетов. Так, общий объем долга по сравнению с прошлым годом снизился на 3% и составил примерно четверть их собственных доходов, оценил министр финансов.

"Эти цифры готовят о том, что ситуация нормализуется. И это правильно. Теперь наша задача заключается в том, чтобы сделать нашу систему межбюджетных отношений более справедливой", - сказал Силуанов.

Во время отчета правительства Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что Минфин сделал "все возможное и невозможное" для сбалансированности региональных бюджетов.

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Глава правительства уточнил, что на выравнивание дисбалансов в региональных бюджетах предусмотрено федеральным бюджетом 718 млрд рублей, еще 100 млрд - на трансферты, около 300 млрд - на выдачу бюджетных кредитов.

В апрельском послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу заместить бюджетными кредитами с погашением до 2029 года коммерческую задолженность тем регионам, где ее уровень выше 25% собственного дохода. Также он предложил реструктурировать до 2029 годы те бюджетные кредиты регионам, которые предоставлялись в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

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