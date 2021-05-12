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Вот скажи ей, американец

Рецензии
    12.05.2021, 15:04
Текст:   Алексей Литовченко
У мальчика Саши развелись родители, поделив его меж собой неравными частями: с папой он три дня в неделю, с мамой четыре дня. С папой, бедным школьным учителем и заядлым рок-н-рольщиком, Саше куда веселее и привольнее, конечно, чем с более приземлённой мамой. К тому же мама нашла себе богатого хахаля из Америки и намерена туда эмигрировать, прихватив сына с собой.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сашиному папе такая перспектива не по нраву, но с бывшей по-человечески всё обсудить ему что-то мешает, и вместо этого он предпочитает манипулировать ребёнком, настраивая его против матери. Которой тоже что-то мешает всё по-человечески обсудить, и она со своей стороны тоже манипулирует. Вдобавок бабушки с дедушками подключаются, и ребёнок, таким образом, получает ударные дозы стресса, что пагубно сказывается на неокрепшей нервной системе.

Фото: Кинокомпания "Вольга"
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"Скажи ей" - второй полнометражный фильм Александра Молочникова, отчасти автобиографический. При аншлаге премьерованная в рамках минувшего ММКФ маленькая семейная драма теперь идёт к массовому зрителю, на большие экраны, где шансов на аншлаг у неё уже ощутимо поменьше - чай, не кинокомикс какой с бабахами-растарахами. Однако картина обладает потенциалом народную любовь обрести в домашнем прокате. Так как в ней знакомая многим, кто рос в неполных семьях, ситуация - а неполных семей таких у нас пруд пруди - очень уж реалистично смоделирована. Компетентно, со знанием дела струны душевные теребит. Правда, недолго, всего треть где-то от общего хронометража, а затем перескакивает на несколько иные темы.

Но сначала всё в порядке. Живописен Санкт-Петербург конца девяностых, где в шумном клубе энергично наяривает, кажется, "Ленинград" ранней формации. Метаироничен Алексей Серебряков в роли деда, который на повышенных тонах внушает внуку, что никому он там в этой Америке не нужен. Есть остроумная режиссёрская находка: мама и папа передают друг другу отпрыска через мост, будто шпиона, предварительно его как следует обработав и перевербовав. Молочников от собственной находки приходит в такой восторг, что демонстрирует её раз за разом, вот я, мол, какой молодец, глядите.

И впрямь молодец, чего уж там. Диалоги живые, даже третьестепенные персонажи - выпуклые, узнаваемых типажей. Светлана Ходченкова и Артём Быстров убедительно и страстно играют плохих, хотя и искренне любящих чадо, родителей. Пацан в главной роли, Кай Гетц его зовут, также достаточно убедителен. Короче, всем фильм пригож, пока остаётся в рамках одной темы, пока воспроизводит опыт, который близок и понятен. Но затем действие перемещается в США, и там уже всё обстоит совсем иначе.

Там фильм переключается на противопоставление широты русской души прагматичности американского белозаборчатого мещанства. Мальчик Саша пытается влиться в новую среду, и небезуспешно, но среда его предсказуемо отторгает. Потому что широкой русской душе среди американского белозаборчатого мещанства, естественно, тесно. И потому что если десятилетнему ребёнку на грани нервного срыва навалить ещё побольше стресса, резко сменив окружение, странно ожидать, что он будет послушен и легко адаптируется.

Фото: kinopoisk.ru
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Справедливости ради, и здесь нет-нет да и попадётся что-нибудь небезнадёжное. В одной сцене, например, Саша повторяет вычитанный у Лимонова трюк (нет, не этот), чтобы впечатлить девочку. Могло бы получиться как минимум забавно, но Молочников, во-первых, всё сводит к очередному контрасту русского и американского менталитетов, а во-вторых, все артисты, занятые в американском сегменте фильма, особенно дети, ужасно фальшивят. Включая исполнителя главной роли, который вот только что нормально же справлялся, а как на английский перешёл, так всё, тушите свет. Но с девочкой Джорджией ему не сравниться, девочка Джорджия раздражает на субатомном уровне.

Чего у "Скажи ей" никак не отнять, это исключительной воспитательной пользы для всех родителей. Как делать не надо и почему, фильм объясняет предельно доходчиво и доступно, позволяя взглянуть на конкретных родителей, которые всё делают так, как делать не надо, глазами их сына. Но затем фильм зачем-то принимается долго объяснять, почему простому школьнику из Питера трудно приспособиться к американскому образу жизни, причём настолько неуклюже и неумело, что вполне бы органично вписался в череду сюжетцев из "Гудбай, Америка" Сарика Андреасяна. Где-нибудь между армянином с фиктивной женой и мучительно страдающей от невозможности отведать бабушкиного гефилте фиш девицей.

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