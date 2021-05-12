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12.05.2021,  
09:18
Текст:  Антон Валагин

Создатели объяснили "убийственный" дизайн Су-57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Эффектная внешность российского истребителя пятого поколения Су-57 - не самоцель, а следствие уникальной архитектуры самолета.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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- Планер Су-57 выполнен по интегральной схеме. Вкупе с управляемым вектором тяги двигателей он обеспечивает самолету выдающуюся маневренность. Кроме того, при создании истребителя широко применяются технологии малой заметности - планер имеет обводы, снижающие эффективную площадь рассеяния и придающие самолету хищные черты, - рассказали РИА Новости в корпорации Ростех. В нее входит фирма "Сухой", создавшая Су-57.

Ранее военный эксперт из США Х.И. Саттон под впечатлением от авиапарада над Красной площадью назвал Су-57 "убийственно красивым", отметив, что это качество присуще всем самолетам Сухого.

Создатели истребителя довольны эффектным внешним видом истребителя, но еще больше гордятся его техническими и боевыми возможностями, отметили в Ростехе.

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