Создатели объяснили "убийственный" дизайн Су-57

Эффектная внешность российского истребителя пятого поколения Су-57 - не самоцель, а следствие уникальной архитектуры самолета.

- Планер Су-57 выполнен по интегральной схеме. Вкупе с управляемым вектором тяги двигателей он обеспечивает самолету выдающуюся маневренность. Кроме того, при создании истребителя широко применяются технологии малой заметности - планер имеет обводы, снижающие эффективную площадь рассеяния и придающие самолету хищные черты, - рассказали РИА Новости в корпорации Ростех. В нее входит фирма "Сухой", создавшая Су-57.

Ранее военный эксперт из США Х.И. Саттон под впечатлением от авиапарада над Красной площадью назвал Су-57 "убийственно красивым", отметив, что это качество присуще всем самолетам Сухого.

Создатели истребителя довольны эффектным внешним видом истребителя, но еще больше гордятся его техническими и боевыми возможностями, отметили в Ростехе.