Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию

Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 12 мая 2021 года Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП по двум фактам о неудалении запрещенной информации.

Ему назначено наказание в виде двух административных штрафов в размере два миллиона пятьсот тысяч рублей каждый. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Месенджер в случае вступления решения суда в законную силу должен будет заплатить 5 млн рублей штрафа.

Ранее мировой суд Таганского района оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей и TikTok на 2,5 млн рублей. Также ожидается рассмотрение аналогичных исков к Facebook и Google. Во всех случаях речь идет о неудалении противоправной информации, в частности, о призывах к подросткам выйти на протестные акции в конце января в Москве.