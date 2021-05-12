Таня Буланова выступит в клубе 1930 Moscow

20 мая легенда российской эстрады поднимется на сцену московского концертного клуба 1930 Moscow. В этот вечер со сцены прозвучат лучшие произведения из репертуара певицы. Еще одним формальным поводом для концерта стало 30-летие, со дня победы на творческом конкурсе "Шлягер-1991", на котором впервые прозвучала песня "Не плачь", после чего группу "Летний Сад" и ее юную солистку Таню Буланову узнала вся страна.

20 мая станцуем и споем все вместе наши любимые песни: "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный", "Синее море", "Как жаль", а также услышим новые произведения из репертуара певицы, которые уже успели полюбиться публике: "Я буду думать о хорошем", "Разные судьбы" и другие.

Билеты здесь.