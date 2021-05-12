У российских Mitsubishi Outlander нашли проблемы с тормозами

Росстандарт сообщил о необходимости владельцам Mitsubishi Outlander определённого года выпуска обратиться на станции техобслуживания: у кроссоверов может возникнуть проблема, напрямую влияющая на безопасность движения.

Под отзыв попадают 3217 автомобилей указанной модели, выпущенные в период с мая по сентябрь 2016 года. Причиной начала кампании называют возможное снижение эффективности работы стояночного тормоза.

В ходе визита на сервис на Outlander, имеющих потенциальную неисправность, проверят состояние тормозов, а в случае необходимости задние тормозные суппорты будут заменены.

Цена на Mitsubishi Outlander в России начинается от 1 859 000 рублей. Кроссовер предлагается с бензиновыми моторами мощностью 146 и 167 л.с., сагрегатированными с CVT. Привод - передний или полный.

В феврале 2021 года было представлено новое поколение Outlander, который появится в нашей стране не ранее 2022 года.