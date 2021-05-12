Умер актер Иван Налбантов

Болгарский актер театра, кино и ТВ, писатель, поэт и педагог Иван Налбантов умер 10 мая в возрасте восьмидесяти лет. Об этом сообщает 24 часа.bg.

Иван Лилов Налбантов родился 5 августа 1940 года в Каравелово. Играл на сцене Государственного театра в Сливене, с 1967-го - актер труппы Театра Болгарской армии.

Вел курс актерского мастерства в Пловдивском университете. Доцент. Член Союза болгарских писателей. Лауреат множества наград. Был прославлен как чтец-декламатор.

На экранах - с конца 60-х: "Мужчины в командировке", болгарско-венгерский шпионский сериал "На каждом километре", "Дурман", Апостол в "Голубой бездне", "Реквием мерзавке", "Безбожница", "Умирать только в крайнем случае".