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Умер актер Иван Налбантов

Новости
    12.05.2021, 13:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Болгарский актер театра, кино и ТВ, писатель, поэт и педагог Иван Налбантов умер 10 мая в возрасте восьмидесяти лет. Об этом сообщает 24 часа.bg.

Иван Лилов Налбантов родился 5 августа 1940 года в Каравелово. Играл на сцене Государственного театра в Сливене, с 1967-го - актер труппы Театра Болгарской армии.

Вел курс актерского мастерства в Пловдивском университете. Доцент. Член Союза болгарских писателей. Лауреат множества наград. Был прославлен как чтец-декламатор.

На экранах - с конца 60-х: "Мужчины в командировке", болгарско-венгерский шпионский сериал "На каждом километре", "Дурман", Апостол в "Голубой бездне", "Реквием мерзавке", "Безбожница", "Умирать только в крайнем случае".

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