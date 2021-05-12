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Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Людмила Мамыкина

Новости
    12.05.2021, 13:03
Текст:   Олег Усков

12 мая на 75-м году жизни скончалась актриса театра и ТВ, заслуженная артистка УССР Людмила Мамыкина.

Печальная новость только что появилась на Facebook-аккаунте Винницкого музыкально-драматического театра.

Людмила Михайловна Мамыкина родилась 14 января 1947 года во Львове в семье рабочего. В 1965-м окончила театральную студию при драмтеатре имени Герцена в Тюмени, в 1972-м - Харьковский институт искусств имени Котляревского.

В 1972-1984 годах - актриса Сумского театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина. С 1984 года - актриса Винницкого музыкально-драматического театра.

Мать актера Тараса Постникова.

Массовому зрителю знакома по сериалу "Возвращение Мухтара", в четвертом и пятом сезонах которого сыграла то Лидию Ивановну, то Розу Моисеевну.

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