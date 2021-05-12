В кабмине рассчитывают на рост числа самозанятых

В прошлом году, несмотря на коронакризис, число самозаняных граждан продолжало расти. В правительстве рассчитывают, что оказанные этой категории меры поддержки станут стимулом для "выхода из тени" для тех, кто еще этого не сделал. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о деятельности правительства.

По его словам, такая форма занятости - с минимальным налогом и минимальным же взаимодействием с госорганами - показала свою востребованность. "Несмотря на очень тяжелый год, сейчас число самозанятых превысило два миллиона. Это свидетельствует о том, что люди нам поверили, вышли из тени", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что государство оказало поддержку самозанятым после начала пандемии - им полностью вернули налог за 2019 год. Это почти полтора миллиарда рублей. Также им предоставили капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 миллиардов рублей.

"Рассчитываем, что этот опыт станет неплохим стимулом для тех, кто пока еще "не вышел из тени", - заявил Михаил Мишустин.