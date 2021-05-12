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12.05.2021 04:37
Рубрика: В мире

В ВОЗ сообщили о снижении числа заражений и смертей от COVID-19 в мире

Фото: AFP/Noah SEELAM Фото: AFP/Noah SEELAM
Фото: AFP/Noah SEELAM

Более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 90 тысяч летальных исходов зафиксировано в мире за минувшие семь дней. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость и смертность снизились на 4%.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Такие данные содержатся в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом специалисты отмечают, что заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне. По состоянию на 9 мая всего в мире насчитывалось свыше 157,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 3,2 миллиона человек, пишет ТАСС.

На 6% заболеваемость выросла в регионе Юго-Восточной Азии, к которому организация относит также Индию. При этом в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 23%, в Восточном Средиземноморье - на 13%, Африке - на 5%, Северной и Южной Америке - на 4%. Смертность существенно выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (34%) и Юго-Восточной Азии (на 15%).

Отмечается также, что британский штамм коронавируса выявлен уже в 149 странах. Штамм, обнаруженный изначально в ЮАР, в 102 государствах. А разновидность вируса, присутствие которой было впервые зафиксировано в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 60 странах. В нынешнем бюллетене ВОЗ впервые квалифицировала индийский штамм как "вариант, вызывающий обеспокоенность".

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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