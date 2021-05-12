Новости

Серкис рассказал о связи Венома с Человеком-пауком и Киновселенной Marvel 09:59
Эдвард Нортон присоединился к Крэйгу и Батисте в "Достать ножи 2" 09:38
Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 09:23
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 11.05.2021
Вышел трейлер фэнтези с Алисией Викандер "Легенда о Зеленом рыцаре" 11.05.2021

Вышел трейлер "Истории Лизи" - нового сериала по роману Стивена Кинга

Новости
    12.05.2021, 10:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

А что-то давненько уже у нас не было нового Стивена Кинга (сарказм)… И Apple TV спешит это стремительно компенсировать: на YouTube-канале сервиса появился изматывающий трехминутный трейлер мистического сериала "История Лизи" (Lisey`s Story).

Фото: WDSSPR
Серкис рассказал о связи Венома с Человеком-пауком и Киновселенной Marvel

Кинг - автор сценария и исполнительный продюсер.

В главной роли - Джулианна Мур. Плюс Клайв Оуэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дэйн ДеХаан.

Отметим, что роман, вышедший в 2006-м, "король ужасов" написал под впечатлением от реальных событий, с ним неприятно приключившихся - за семь лет до публикации автор едва не погиб в ДТП.

Мур сыграла вдову известного писателя-фантаста (Оуэн), которая спустя два года после смерти мужа никак не может оправиться от трагедии. Плюс у старшей сестры Лизи Аманды начинается обострение психического заболевания. Тогда как на саму бедную женщину устроили настоящую охоту деятели от литературы, стремясь заполучить наследие ее мужа. И среди них - один особо странный и настойчивый. Но и на этом беды несчастной не иссякли, так как есть в ситуации и еще более мрачная, темная сторона - потусторонняя сущность Длинный мальчик, о котором ей рассказывал муж. И которая, похоже, пытается прорваться в наш мир.

Премьера шоу на восемь эпизодов - 4 июня.

Новости

Вышел трейлер экзистенциального фантастического сериала Solos 11.05.2021
Ди Каприо выложил первый кадр из нового фильма Скорсезе 11.05.2021
В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину 11.05.2021
Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" 11.05.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Батиста присоединился к Крэйгу в сиквеле "Достать ножи" 11.05.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ RHINO
Умерла актриса из "Санта-Барбары" Тони Китэйн 09.05.2021
Умер актер из "бондианы" Фрэнк Макрей 07.05.2021
Элизабет Олсен сыграет убийцу с топором в сериале Николь Кидман 07.05.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер "Круэллы" с заглавной песней саундтрека 10.05.2021
На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома" 10.05.2021
Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун 07.05.2021