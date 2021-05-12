Вышел трейлер "Истории Лизи" - нового сериала по роману Стивена Кинга

А что-то давненько уже у нас не было нового Стивена Кинга (сарказм)… И Apple TV спешит это стремительно компенсировать: на YouTube-канале сервиса появился изматывающий трехминутный трейлер мистического сериала "История Лизи" (Lisey`s Story).

Кинг - автор сценария и исполнительный продюсер.

В главной роли - Джулианна Мур. Плюс Клайв Оуэн, Дженнифер Джейсон Ли, Дэйн ДеХаан.

Отметим, что роман, вышедший в 2006-м, "король ужасов" написал под впечатлением от реальных событий, с ним неприятно приключившихся - за семь лет до публикации автор едва не погиб в ДТП.

Мур сыграла вдову известного писателя-фантаста (Оуэн), которая спустя два года после смерти мужа никак не может оправиться от трагедии. Плюс у старшей сестры Лизи Аманды начинается обострение психического заболевания. Тогда как на саму бедную женщину устроили настоящую охоту деятели от литературы, стремясь заполучить наследие ее мужа. И среди них - один особо странный и настойчивый. Но и на этом беды несчастной не иссякли, так как есть в ситуации и еще более мрачная, темная сторона - потусторонняя сущность Длинный мальчик, о котором ей рассказывал муж. И которая, похоже, пытается прорваться в наш мир.

Премьера шоу на восемь эпизодов - 4 июня.