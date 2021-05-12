Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали еще три человека

Машины скорой помощи доставили в больницу четверых раненых, а также тела трех погибших. Это произошло после авиаудара ВВС Израиля по району Тель-Хава в секторе Газа, сообщает палестинское радио Аль-Акса.

Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что в результате ударов израильской авиации погибли 32 человека, включая десять детей. Еще 220 человек получили ранения.

Напомним, ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Палестинские группировки выпустили по Израилю более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.