Американские "колесные танки" M1128 на базе Stryker снимут с вооружения

Судя по появившимся в Сети сообщениям, несмотря на многолетнюю эксплуатацию в специализированных бригадах,на них так и не удалось решить ряд конструктивных проблем, например с автоматизированной системой заряжания пушки. Она не только обладает сравнительно небольшим боекомплектом (всего 18 снарядов), так еще и постоянно отказывает.

Эти "колесные танки" ранее часто критиковались и за недостаточную огневую мощь 105-мм орудия, практически бессильного против большинства современных основных танков. Недостаточной считается и защищенность, особенно от мин и самодельных взрывных устройств.

Боевая масса такого броневика - 18770 кг, мощность двигателя - 350 л.с. максимальная скорость по шоссе - около 100 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км.

Имеются также два пулемета - 12,7-мм зенитный и 7,62-мм. Экипаж - 3 человека.

Как считают военные эксперты, M1128 после снятия с вооружения будут переданы союзникам американцев. Так, ставшие лишними бронетранспортеры Stryker уже поставлялись Таиланду.