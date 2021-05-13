БМД-2М с боевым отделением "Берег" существенно повысят возможности ВДВ

На военном параде в Туле 9 мая были впервые продемонстрированы БМД-2М с одноместным боевым отделением "Берег".

От первоначальных вариантов они отличаются установкой нового, выглядящего более массивным прицела с лазерным дальномером, тепловизионным каналом и автоматом сопровождения целей.

Также с правой стороны башни появились две пусковые установки знаменитого противотанкового ракетного комплекса "Корнет" с лазерным наведением, способного уничтожать хорошо бронированные цели противника на расстоянии 8000-10000 метров. Бронепробиваемость кумулятивных тандемных боевых частей, преодолевающих динамическую защиту, достигает 1300 мм.

Прежнее вооружение, состоящее из 30-мм автоматической пушки 2А42 и спаренного 7,62-мм пулемета ПКТ, дополнено 30-мм гранатометом АГ-30, бьющим на 1750-2100 метров. Темп стрельбы - 400 выстрелов в минуту.

БМД-2М обладают хорошей подвижностью и маневренностью, они могут преодолевать вплавь различные водные преграды. Благодаря относительно небольшой массе их можно перебрасывать многоцелевыми транспортными вертолетами Ми-26.