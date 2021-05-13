Более 1,4 млн девятиклассников сдадут ОГЭ в 2021 году

Экзамены для девятиклассников стартуют 24 мая. В 2021 году ОГЭ будут сдавать более 1,4 млн ребят. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"В этом году у нас 1 млн 420 тысяч выпускников девятых классов", - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. С 24 мая им предстоит сдать два предмета: русский язык и математику.

"Аттестаты за девятый класс выдадим на основании этих результатов. Предметы по выбору в этом году (на ОГЭ - прим. ред.) сдавать не нужно", - сказал Кравцов.